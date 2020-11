Der graue Opel nach dem Unfall in Duisburg-Hochemmerich.

Unfall Audi und Opel krachen in Duisburg-Hochemmerich ineinander

Ein Opel-Fahrer hat in Duisburg einem Audi die Vorfahrt genommen. Die Unfallbilanz: zwei Verletzte und 26.000 Euro Sachschaden.

Duisburg Zwei Autos sind am Montagabend in Duisburg-Hochemmerich zusammengeprallt. Die Unfallbilanz: zwei Verletzte und mindestens 26.000 Euro Sachschaden.

Laut Polizei war ein 20-Jähriger um 22.40 Uhr in seinem grauen Opel von der Fährstraße in Richtung Duisburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Moerser Straße achtete er nach ersten Erkenntnissen nicht auf die Vorfahrt eines Audis. Die Wagen stießen zusammen, der Audi wurde über eine Grünfläche gegen einen Laternenmast und zwei geparkte Autos geschleudert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Unfall in Duisburg-Hochemmerich: Audi-Insassen in Behandlung

Retter brachten den 20 Jahre alten Audi-Fahrer und seinen Beifahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus.