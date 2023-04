Audi steht auf Duisburger Friedhofsparkplatz in Flammen

Duisburg. Auf dem Parkplatz am Duisburger Waldfriedhof hat ein Audi gebrannt. Bei der Untersuchung des Wagens fiel einiges auf. Was die Polizei weiß.

Aufregung in der Nacht zu Samstag in Duisburg-Wanheimerort: Eine Frau alarmierte gegen 3.40 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs an der Düsseldorfer Straße ein Auto in Flammen stand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kripo stellte bei der Untersuchung fest, dass die Beifahrerscheibe des schwarzen Audi eingeschlagen war. Außerdem wurden die Reifen beschädigt, möglicherweise mit einem Messer.

Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

