Audi rasen mit über 140 km/h über Wanheimer Straße

Duisburg. Die Polizei hat zwei Raser auf der Wanheimer Straße in Duisburg gestoppt. Weitere Verstöße in den vergangenen Tagen wurden ebenfalls geahndet.

Nachdem es zuletzt wieder vermehrt Beschwerden von Anwohnern über zu laute und zu schnelle Autos rund um die Wanheimer Straße gegeben hat, hat die Polizei vor Ort verstärkt Kontrollen durchgeführt.

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr gerieten dabei auf Höhe der Kulturstraße zwei Audis ins Visier der Polizisten. Ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger rasten in ihren A 5 in Richtung Hochfeld. Bei einem der Wagen zeigte das Lasergerät einen Messwert von 141 km/h an – vor Ort sind 50 km/h erlaubt. Der eine Raser war dabei gerade noch im Begriff den anderen zu überholen.

Die Einsatzkräfte stoppten die Raserei. Bei einer ersten Befragung gaben die beiden Männer an, sich zu kennen. Allerdings seien sie nicht um die Wette gefahren. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens laufen nun.

19-Jähriger driftet in BMW um Kurve im Duisburger Süden

Bereits am Tag zuvor hatte die Polizei in Wanheim-Angerhausen einen 19-Jährigen angehalten, der mit seinem 3er-BMW durch eine Kurve auf der Wittlaerer Straße driftete.

Am Mittwochvormittag wurde ein 31-Jähriger mit einem Mercedes ML 500 gestoppt, der auf der Mannesmannstraße in Hüttenheim mit 145 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs war. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten den Führerschein und den Wagen des Mannes sicher.