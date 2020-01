Duisburg. Nach der Pleite des Theaters am Marientor geht „Dinner for DU“ in die Mercatorhalle. Ticket-Portale verkaufen weiter Karten für Veranstaltungen.

Auch Wolfgang Trepper zieht in die Mercatorhalle um

Auch Wolfgang Trepper zieht mit seinem „Dinner for DU“ am 27. Februar vom Theater am Marientor in die Mercatorhalle um. Wie Guido Jansen, Inhaber der Duisburger Agentur Jagu, sagt, sei auch er vom Insolvenzverwalter nicht darüber informiert worden, dass das Theater am Marientor seinen Betrieb zum Jahresbeginn eingestellt hat.

Wie berichtet, wurde das Haus inzwischen eingezäunt, die Internet-Adresse abgeschaltet. Dennoch werden weiterhin über verschiedene Ticket-Portale Karten für Veranstaltungen im TaM verkauft, die offensichtlich noch nicht von der Einstellung des Spielbetriebs wissen. So werden etwa für den Auftritt von Mary Roos & Wolfgang Trepper mit ihrem Programm „Mehr Nutten, mehr Koks“ im September im Netz noch „Tickets ab 48 Euro“ angeboten.

Als Duisburger habe er die Entwicklung verfolgen und schnell reagieren können, so Jansen. Er sei der Stadt dankbar, dass „Dinner für DU“ am 27. Februar in der Mercatorhalle stattfinden kann, zumal das TaM „so gut wie ausverkauft“ war, also einen großen Saal benötigt wurde.

Beginn ist 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Die Eintrittskarten bleiben gültig, die Agentur will versuchen, die ausgewählten Plätze aus dem Theater am Marientor auf die Mercatorhalle zu übertragen. In jedem Fall werde es drei Bereiche für die unterschiedlichen Preisklassen geben, Mitarbeiter sollen vor Ort weiterhelfen, so Guido Jansen.