Auch das noch! Grundlos im Stau auf der A59 – die Details

Duisburg. Autofahrer stehen auf der A59 zwischen Großenbaum und Buchholz im Stau. Die rechte Fahrspur ist gesperrt – aber völlig unnötig! Die Details.

An Baustellen mangelt es in Duisburg aktuell wirklich nicht. Vor allem die Vollsperrung der A40 zwischen dem Kreuz Duisburg (A40/A59) und der Anschlussstelle Rheinhausen in beide Richtungen macht das Autofahren zur Geduldsprobe (wir berichten fortlaufend). Die Autobahn wird an den ersten Teil der neuen Rheinbrücke angeschlossen. Wer in dem Bereich oder auf den Umleitungsstrecken im Stau steht, kennt also den Grund – im Gegensatz zu den Autofahrern, die am Dienstag, 31. Oktober, auf der A59 in Richtung Norden zwischen Großenbaum und Buchholz seit dem Morgen immer wieder nur schleppend vorankommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die rechte Fahrspur ist mit Baustellenbaken gesperrt – doch warum eigentlich? Dies wird so mancher Betroffene gefragt haben. Auch die Redaktion tappte zunächst im Dunkeln und hat deshalb bei der Autobahn GmbH nachgehakt. Die zähneknirschende Antwort des Sprechers Tobias Zoporowski nach kurzer interner Recherche am Dienstagmittag: Es gibt gar keinen Grund!

Autofahrer stehen auf der A59 in Duisburg völlig unnötig im Stau

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Großenbaum zu sanieren. „Die Maßnahme ist aber witterungsbedingt abgesagt worden“, so Zoporowski weiter. Warum so genannte Verkehrssicher trotzdem die Baken aufgestellt haben, lasse sich jetzt nicht mehr klären. Offenbar hat es eine Kommunikationspanne gegeben. Fakt ist: Die Sperrung ist komplett überflüssig!

Und nun? „Ich werde veranlassen, die Baken wieder zu entfernen“, sagt Zoporowski. Zunächst müssen sich die Autofahrer auf dem Streckenabschnitt aber völlig unnötigerweise weiter über die A59 quälen. Gegen 14.45 Uhr meldet sich der Sprecher der Autobahn GmbH dann noch mal: „Die Baken werden gerade abgeräumt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg