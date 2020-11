Mit einem fast dreieinhalb Jahre zurückliegenden Vorfall muss sich jetzt das Landgericht am König-Heinrich-Platz in zweiter Instanz beschäftigen. Am 23. Juli 2017 soll ein 31-Jähriger in Kaßlerfeld einen ein Jahr jüngeren Mann auf offener Straße angegriffen und ihm mit einem spitzen Gegenstand – näher ließ sich das bislang nicht fassen – mehrere blutende Verletzungen beigebracht haben.

Schon am Vortag waren die beiden Männer, die sich aus der weiteren Nachbarschaft vom Sehen kannten, beim Duisburger Stadtfest aneinander geraten. „Wir haben uns geprügelt“, gibt der Angeklagte zu. „Wir waren beide besoffen.“

Attacke auf der Ruhrorter Straße in Duisburg-Kaßlerfeld

Einen Tag später sollen sich die beiden Streithähne auf der Ruhrorter Straße erneut begegnet sein. Der Angeklagte soll den Geschädigten, der von einer ganzen Gruppe junger Männer begleitet wurde, sofort angegriffen haben. Dafür war er im November 2019 vom Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Doch der Angeklagte zog in die Berufung. Und wie schon in erster Instanz beteuert der 31-Jährige auch diesmal, die Gewalt sei vom Geschädigten ausgegangen. „Ich kam da mit meinem Fahrrad lang“, berichtet der 31-Jährige. „Er hat mich angehalten und dann hat er mich angesprungen.“ Andere hätten dem Zeugen zur Seite gestanden. „Ich war am Ende selbst verletzt“, behauptet der Angeklagte.

Bruder des Geschädigten: „Das sind Märchengeschichten.“

„Das sind Märchengeschichten“, erklärte der 45 Jahre alte Bruder des Geschädigten im Zeugenstand. „Als er meinen Bruder sah, ist er vom Fahrrad gesprungen, hat das Rad hingeworfen und hat auf meinen Bruder draufgehauen.“ Man habe nicht erkennen können, was für einen Gegenstand der Angreifer in der Hand hatte. „Aber mein Bruder hat hinterher überall geblutet.“ Und genau so schnell, wie der 31-Jährige auftauchte, sei er auch wieder abgehauen. „Er ist wieder auf sein Rad gesprungen und war weg.“

Der 45-Jährige war zu Prozessbeginn allerdings der einzige aus einer ganzen Reihe von Zeugen, der seiner Vorladung zum Berufungsprozess auch gefolgt war. Die Kammer wird daher nun zusätzliche Termine bestimmen und die fehlenden Zeugen notfalls durch die Polizei bringen lassen.