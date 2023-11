Atommüll: Castor-Transport rollt mitten durch Duisburg

Jülich am Dienstagabend (7. November): Der Castor-Transporter verlässt das Werk in Jülich Richtung Ahaus. Stunden später rollte der von einem massiven Polizeiaufgebot begleitete Schwertransport etliche Kilometer durch Duisburg.

Duisburg. Diese überraschende Route der Castor-Testfahrt „schockiert“ in Duisburg: „Wollen die mit hochradioaktivem Material mitten durch Duisburg fahren?“

Umweltaktivisten wussten: Die Probefahrt eines leeren Castor-Behälters von Jülich im Südwesten Nordrhein-Westfalens nach Ahaus im Nordwesten des Bundeslandes wird wohl durchs westliche Ruhrgebiet führen. Nach der Testfahrt für den Ablauf möglicher Atommülltransporte in der Nacht auf Mittwoch aber „waren wir schockiert“, sagt Kerstin Ciesla aufgeregt. Sie ist die Vorsitzende des BUND in Duisburg. Der Grund für ihre Empörung: Der von einem massiven Polizeiaufgebot bewachte Schwertransport machte nach ihren Angaben einen Abstecher nach Duisburg und rollte quer durchs Stadtgebiet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Schwertransport hatte am Dienstagabend gegen 22 Uhr planmäßig das Gelände der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) verlassen. In Jülich lagern rund 300.000 Brennelement-Kugeln aus einem früheren Versuchsreaktor in 152 Castor-Behältern.

Über deren Verbleib ist noch nicht endgültig entschieden. Eine Möglichkeit ist der Transport nach Ahaus. Diese Variante bevorzugen die Bundesministerien für Forschung, Umwelt und Finanzen.

Castor-Testfahrt von Jülich nach Ahaus: 170 Kilometer durch NRW – und etliche Kilometer durch Duisburg

Die Entfernung von Jülich nach Ahaus im Münsterland beträgt etwa 170 Kilometer. Der Schwertransport durfte nur in der Nacht auf die Straße. Die Fahrt sei störungsfrei verlaufen, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei Münster am Mittwoch. Die Polizei hatte den Transport behandelt wie einen tatsächlichen Castor-Transport. Dementsprechend sei der Weg unter anderem mit Kräften einer Einsatzhundertschaft abgesichert worden.

Jülich (Archivbild, 2011): Im Forschungszentrum Jülich lagern Castorenbehälter. Foto: Andreas Endermann / dpa

Mehrere Initiativen von Atomkraftgegnern sprachen in einer Mitteilung von einem „massiven Polizeieinsatz“ auf den Autobahnen. Die Testfahrt sei damit „politisch gescheitert“.

Den Anti-Atomkraft-Initiativen gelang nach eigenen Angaben eine Dokumentation der Castor-Strecke von Jülich über die B56, die Autobahnen 44, 46, 57, 52, 3, 59 und 31 über Duisburg, Bottrop nach Ahaus. Für Verwunderung und Entsetzen sorgte bei Duisburger Beobachtern die Route durch ihre Stadt, wie Kerstin Ciesla vom BUND diese schildert:

Die Duisburger BUND-Vorsitzende Kerstin Ciesla (rechts) sagt, die Route des Castor-Testtransport habe sie schockiert. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Demnach sei der Transport im Kreuz Breitscheid (A3/A52) nördlich von Düsseldorf auf die A3 Richtung Oberhausen gefahren.

Im Kreuz Kaiserberg (A3/A40), der Großbaustelle Spaghetti-Knoten, seien der Lkw und die geschätzt 30 Begleitwagen nach „links“ auf die A40 Richtung Westen abgebogen.

Dort, wo bis Montagmorgen zehn Tage lang die Weiterfahrt Richtung Rhein abgeriegelt war, habe der Konvoi die A40 wieder verlassen – auf die Nord-Süd-Schlagader der Stadt, die A59.

In Fahrtrichtung Dinslaken habe die Kolonne vor der A59-Sperrung zwischen Marxloh und Fahrn erneut einen Richtungswechsel vollzogen: Übers Kreuz Nord (A42/A59) sei die Testfahrt „über die A42 zurück auf die A3 gegangen“, so Ciesla.

BUND-Vorsitzende: „Wollen die mit hochradioaktivem Material mitten durch Duisburg fahren?“

Die Erklärung für den Abstecher hinein nach Duisburg? Die BUND-Vorsitzende spekuliert: „Es könnte sein, dass der Castor zu schwer für andere Brücken auf dem Weg über die A3 war.“ Ein befüllter Castor-Behälter allein wiege „95 bis 105 Tonnen, dazu kommt noch der Lkw“.

Jülich am 7. November: Der Castor-Transporter verlässt unter massivem Polizeischutz das Werk in Jülich Richtung Ahaus. Foto: David Young / dpa

Was Ciesla in Alarmstimmung versetzt: „Ziel der JEN war es, die Abläufe zu testen, die später mit Atommüll folgen sollen. Wollen die also 2024 mit hochradioaktivem Material mitten durch Duisburg fahren? Ich kann nur hoffen, dass die Stadt Duisburg sich gegebenenfalls dagegen wehrt!“ Die Anti-Atom-Initiativen warnen vor einem „enormen Risiko“ durch Transporte über Autobahnen in NRW.

Sie kritisieren mit Blick auf das vorgesehene Zwischenlager in Ahaus auch eine fehlende Reparaturmöglichkeit für defekte Castoren. Zudem sei vor einer Endlagerung eine Neuverpackung der rund 300.000 Brennelementkugeln notwendig, die in Ahaus nicht möglich sei. Weiterhin sei eine Klage der Stadt Ahaus gegen die Einlagerungsgenehmigung für die Jülicher Castoren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anhängig.

Die zweite Option ist ein Verbleib des radioaktiven Mülls in Jülich. Diese Variante wird von CDU und Grünen, den Regierungsparteien in NRW, in ihrem Koalitionsvertrag von 2022 bevorzugt. Dazu bräuchte es ein neues Zwischenlager – die Genehmigung für das jetzige Zwischenlager, in dem der Atommüll derzeit lagert, lief Mitte des vergangenen Jahrzehnts ab. Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs ist für einen Verbleib in der Stadt: Die Bevölkerung sehe das Thema unaufgeregt, in der Kommune gebe es Expertise.

Zweite Testfahrt im November

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte bereits Ende Oktober auf bevorstehende Test-Fahrten ab November hingewiesen. Mit dem Testlauf sollten die aufwendige Beladung in Jülich, der Transport und die Entladung in Ahaus getestet werden.

Im November soll noch ein zweiter Probetransport mit einem leeren Castor-Behälter folgen. Dabei sollen dann auch Atomaufsichtsbehörden und Sachverständige mit auf die Tour gehen.

Laut Kerstin Ciesla soll der zweite Transport in der Nacht vom 21. auf den 22. November durchgeführt werden. Ob auch dieser wieder eine Stadtrundfahrt durch Duisburg macht? (mit dpa, epd)

Die Polizei wollte die Castor-Testfahrt wie einen Transport mit radioaktivem Material beschützen und begleiten. Foto: David Young / dpa

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg