Arztrufzentrale NRW und Sitel: MAGS prüft weitere Vorgänge

Nach ihren Reden bei der Mai-Kundgebung der Gewerkschaften in Duisburg sprachen am 1. Mai Ministerpräsident Hendrik Wüst und die DGB-Vorsitzende in NRW, Anja Weber, mit Betriebsratsmitgliedern und Beschäftigten der Arztrufzentrale NRW (ARZ) über den Verlust ihrer Arbeitsplätze.