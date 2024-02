Duisburg. Betrüger haben ein Duisburger Seniorenpaar mit Schockanrufen unter Druck gesetzt. Warum die Rentner nachts eine fünfstellige Summe übergaben.

Erneut meldet die Polizei Duisburg einen Fall, bei dem Trickbetrüger Geld erbeuten, weil sie Senioren mit einem Schockanruf überlisten konnten. Diesmal ist ein Ehepaar aus Aldenrade betroffen.

Am Donnerstag, 22. Februar, meldete sich eine Anruferin mit einer Schocknachricht bei dem Paar: Der Sohn der beiden hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Er müsste sofort in Haft. Das wäre nur zu verhindern, so die Lügengeschichte, wenn das Paar einen fünfstelligen Betrag in bar zahlt.

Schockanrufe in Duisburg: Betrüger fragen detailiert nach Informationen

Sie redeten am Telefon auf die 76-Jährige und ihren 80 Jahre alten Mann ein, erklärt die Polizei: „Ebenso war der angebliche Sohn zeitweise am anderen Ende der Leitung zu hören.“ Die Geschichten der Betrüger hätten realistisch gewirkt, weil sie detailliert nach Informationen zum Sohn fragten.

Gegen 1.15 Uhr nachts klingelte eine falsche Gerichtsmitarbeiterin an der Tür des Paars. Sie holte das Geld ab, ging in Richtung Friedhof und stieg in ein größeres, dunkles Auto, ehe die Betrüger erneut anriefen. Sie erzählten den Senioren, dass die Entlassungspapiere ihres Sohnes unterzeichnet wären und sie auf einen Anruf des Sohnes warten sollten Als das Paar den Sohn am Tag darauf kontaktierte, fiel der Betrug auf. Daraufhin erstatteten die Eheleute Anzeige bei der Polizei.

Trickbetrüger: Diese Frau wird gesucht

Die Kriminalpolizei sucht nach der falschen Gerichtsmitarbeiterin, die das Geld abgeholt hat. Sie wird als 1,70 Meter groß beschrieben, sie habe eine schmale Statur und dunkle, mittellange Haare mit einem Pony. Sie habe einen Mantel, einen dicken Schal und eine Mütze in Grau getragen. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

Polizei erklärt: Wie soll man sich bei Schockanrufen verhalten?

Schon eine Woche zuvor war eine Seniorin aus Rumeln-Kaldenhausen mit einem Schockanruf überrumpelt worden. Die Polizei meint, die Masche funktioniere immer gleich, da die Kriminellen auf Emotionen setzen. Die falschen Geschichten seien „professionell ausgearbeitet und wohlüberlegt“.

Opfern falle es schwer, durch den emotionalen Druck der Betrüger die Lüge von der Realität zu unterscheiden. Deswegen rät die Polizei: „Bleiben Sie misstrauisch, legen Sie auf, atmen Sie durch und rufen Sie die Ihnen bekannten Nummern Ihrer Verwandten an oder direkt die 110.“