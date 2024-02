Duisburg. Zwei junge Frauen soll ein Masseur (47) in seiner Duisburger Praxis sexuell belästigt haben. Um diese schweren Vorwürfe geht es vor Gericht.

In zweiter Instanz steht ein Duisburger (47) vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. Im Jahr 2021 soll er in seiner damaligen Praxis im Duisburger Norden in insgesamt fünf Fällen zwei junge Frauen belästigt haben.