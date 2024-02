Duisburg. Traumhochzeit geplant? Das Dekoparadies Knüllermarkt veranstaltet bald in Duisburg eine Hochzeitsdeko-Messe. Worauf sich Paare freuen dürfen.

Das Warten hat ein Ende, der Tag der Tage steht bald an – und Ja-Sager wollen sich inspirieren lassen? Der Knüllermarkt in Duisburg veranstaltet am kommenden Wochenende, 2. März, eine Hochzeitsdeko-Messe, die den Paaren und allen, die mitfiebern, neue Inspiration bieten soll.

„Das Deko-Event wird ein Fest für alle Sinne sein“, versprechen die Veranstalter. Besucher können sich auf Live-Musik vom Duo „VocaPina“ freuen. Ein prickelnder Sektempfang lädt die Gäste dazu ein, in festlicher Stimmung anzustoßen. Darüber hinaus soll es exklusive Selfie-Spots geben, an denen sich die Besucher inmitten der Hochzeitsdeko fotografieren können. Mal ist die Szenerie romantisch-verspielt, dann wieder elegant-modern.

Duisburger Paare können sich inspirieren lassen

Knüllermarkt-Chefin Petra Manoah freut sich auf viele Heiratswillige. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

„Wir freuen uns sehr, angehenden Brautpaaren und ihren Liebsten eine unvergessliche Veranstaltung bieten zu können, die ihnen hilft, ihre Hochzeitsträume Wirklichkeit werden zulassen“, sagt Petra Manoah, Geschäftsführerin des Knüllermarkts. „Unser Ziel ist es, den Besuchern Inspirationen und Ideen zu bieten, die ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis machen werden.“

In den vergangenen Jahren ist der Bereich für Dekoration rund um Hochzeiten im Knüllermarkt immer größer geworden. Petra Manoah hat für sämtliche Anlässe und Jahreszeiten stets die passenden Accessoires.

Los geht’s am Samstag, 2. März von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.