Duisburg. 20 Hakenkreuze und Schriftzüge wie „Free Palestine“ sind an die Fassade einer Duisburger Gesamtschule geschmiert worden. Suche nach Jugendlichen.

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag die Wände der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Duisburg mit 20 Hakenkreuzen und Schriftzügen beschmiert.

Ein 37-Jähriger alarmierte gegen 16.20 Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten dann die Schmierereien an dem Schulgebäude am Flutweg in Rheinhausen. 20 Hakenkreuze und Schriftzüge wie „Free Palestine“ und „For Syria“ hatten die Täter an die Fassade gesprüht.

Hakenkreuze an Heinrich-Heine-Gesamtschule: Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz der Duisburger Polizei hat die Suche nach den Verantwortlichen aufgenommen. Der 37-Jährige schilderte den Beamten, dass er drei etwa 15 Jahre alte Jugendliche auf dem Schulhof beobachtet habe. Sie hätten sich auch im Bereich der Hausfassade aufgehalten.

Ein Zeuge alarmierte am Sonntagnachmittag die Duisburger Polizei. © Duisburg | Kerstin Bögeholz

Eine „größere Person“ war wohl mit einer schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpullover, einer grauen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Ein „kleinerer Jugendlicher“ hatte eine auffällige schwarz-weiße Jacke an. Das Trio sei in Richtung Breslauer Straße geflüchtet. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

Die Polizei veranlasste noch am Sonntag die Beseitigung der Schmierereien.