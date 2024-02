Duisburg. Der mutmaßliche Missbrauch unter Kindern in Duisburger Kitas ruft den Jugendamts-Elternbeirat auf den Plan. Der sieht fatale Fehler.

Ob und wie intensiv Kinder durch andere Kinder in Kitas in Duisburg grenzverletzend behandelt wurden, ist nur schwer objektiv festzustellen. Der Jugendamts-Elternbeirat begreift die mutmaßlichen Vorwürfe als Auftrag für einen intensiven Austausch mit den Kita-Trägern der Stadt und dem Jugendamt in den kommenden Wochen.