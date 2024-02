Duisburg. Eine wichtige Anlaufstelle für Suchtkranke aus Duisburg schließt bald. Betroffene finden das nicht nur schade, sondern sehen sogar Gefahren.

Am Hochemmericher Markt in Duisburg-Rheinhausen wurden wohl schon viele Kämpfe gegen die Abhängigkeit von Drogen, Sex, Glücksspiel und Co. gewonnen: Dort, im Alexianer Bürgerhaus, bekommen Menschen seit knapp 20 Jahren Hilfe bei verschiedenen Suchterkrankungen.