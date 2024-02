Duisburg. Nach einer Verfolgungsjagd konnte die Duisburger Polizei eine 14-Jährige im geklauten Auto stoppen. Warum sie eine Scheibe einschlagen mussten.

Kommissar Zufall führte auf die Spur einer 14-jährigen Intensivtäterin, die nach Angaben der Polizei in einem gestohlenen Auto durch Duisburg fuhr.

Ein Zeuge entdeckte Donnerstagnachmittag auf der Duisburger Straße in Hamborn das geklaute Auto seines Freundes, alarmierte die Polizei und fuhr hinterher. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung überprüfte das Kennzeichen und fand bestätigt, dass der Pkw am 20. Februar gegen 21.50 Uhr auf der Kurt-Spindler-Straße in Obermarxloh geklaut worden ist.

Den Hinweis eines Beamten, den Motor abzustellen und auszusteigen, ignorierte die junge Fahrerin. Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben in einer gemeinsamen Erklärung: Sie schüttelte nur den Kopf und beschleunigte in Fahrtrichtung Marxloh.

Polizeibeamte schlagen die Autoscheibe ein

Die Verfolgungsfahrt endete vor einer Grundschule auf der Richterstraße. Die Beamten mussten die Autoscheibe einschlagen, um die 14-jährige Fahrerin und ihre 15-jährige Begleiterin aus dem Auto zu holen und zur Wache zu bringen. Menschen wurden nicht verletzt, aber durch die rasante Fahrweise wurden drei Fahrzeuge und ein Geländer beschädigt, was zu einem hohen Sachschaden führte. Wer zuvor das Auto geklaut hat, muss noch ermittelt werden.

Bei der Polizei Duisburg wird die Fahrerin als Intensivtäterin geführt. Obendrauf kommen nun Strafverfahren wegen eines verbotenen Pkw-Rennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

