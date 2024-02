Duisburg. Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Auch die DVG in Duisburg und NIAG sind am 29. Februar und 1. März betroffen. Was dann noch fährt.

Für kommenden Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ihre Mitglieder im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Auch die Belegschaft der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ist jeweils ganztägig zum Streik aufgerufen worden. Dies teilt die DVG mit. Die Folge: Mit Ausnahme der sechs Nachtexpresslinien (NE) fahren keine Busse und auch keine Bahnen.

Dafür sind die Nachtexpressbusse wie bei den zurückliegenden Streiks am 2. und 15. Februar nicht nur in der Nacht, sondern ganztägig unterwegs. Sie fahren jede Stunde. So startet beispielsweise der NE1 üblicherweise um 23.25 Uhr ab der Haltestelle „Buschhauser Straße“. Der NE1 fährt an den beiden Streiktagen demnach dort immer um 25 Minuten nach der vollen Stunde ab. Für die anderen NE-Linien gilt diese Systematik genauso.

Wieder Warnstreik im ÖPNV: DVG-Nachtbusse in Duisburg im Einsatz

Infos zu den genauen Fahrplänen und Linienwegen gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft auf dvg-duisburg.de und im Downloadcenter. Die aktuellen Abfahrtszeiten am kommenden Freitag finden Fahrgäste nach Angaben der Verkehrsgesellschaft in der myDVG Bus&Bahn-App und an den elektronischen Haltestellenanzeigern.

Wie sieht es mit dem On-Demand-Angebot myBUS während des Streiks aus? Die entsprechenden Kleinbusse fahren laut DVG von Mittwoch, 28. Februar, auf Donnerstag, 29. Februar, bis 2.30 Uhr, und dann wieder am Samstag, 2. März, ab 18 Uhr.

Fahrgäste sollen sich dennoch um Alternativen wie Fahrgemeinschaften bemühen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge ausweichen.

Kundencenter auch betroffen

Auch das DVG-Kundencenter am Duisburger Hauptbahnhof ist wieder vom Streik betroffen und bleibt deshalb am 29. Februar und 1. März geschlossen. Der telefonische Kundenservice soll erreichbar sein.

Die NIAG teilt mit, dass es durch den Streik wieder vor allem im Raum Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und im Duisburger Westen zum Ausfall einzelner Fahrten kommen kann.

NIAG: Einzelne Fahrten können ausfallen

Die Fahrten der Tochtergesellschaft LOOK, die nicht bestreikt wird, werden demnach ebenso wenig betroffen sein wie die Touren der von NIAG und LOOK beauftragten Unternehmen. Diese fahren viele Linien vor allem im Kreis Kleve und sind auch im Kreis Wesel und im westlichen Duisburg unterwegs.

Die vergangenen Streiks am 2. und 15. Februar hatten nur geringfügige Auswirkungen auf die NIAG. Sie bittet ihre Fahrgäste trotzdem, sich vor Fahrtantritt zu informieren – online im Fahrplaner auf niag-online.de, in der NIAG-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen. (dwi)