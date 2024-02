Duisburg. Die Eis-Saison in Duisburg hat begonnen: Welche Eisdiele in diesem Jahr etwas zu feiern hat, wer erweitert und was aus Eiscafé Behrens wird.

Im Sommer bilden sich vor „Lilly‘s Eiscafé“ (Krefelder Straße 97) regelmäßig lange Schlangen. Liliana Domke und ihr Team haben nicht nur in Rheinhausen Fans – viele Gäste kommen auch von der anderen Rheinseite in den Duisburger Westen, um „Schokotraum“, Erdnuss-Karamell oder die Klassiker zu schlecken. In den vergangenen Monaten hat Liliana Domke deshalb die benachbarte Fahrschule hinzugenommen, umgebaut und den Café-Bereich vergrößert.