Ein Auto stand in der Nacht zu Donnerstag in Hochheide plötzlich in Flammen. Die Polizei Duisburg ermittelt und hat einen Verdacht.

Gegen 2.30 Uhr ertönte die Alarmanlage des schwarzen Cupra Formentor. Als ein 31-Jähriger aus dem Fenster blickte, sah er seinen Wagen auf dem Schulparkplatz der Erich-Kästner-Gesamtschule an der Ehrenstraße in Flammen stehen. Der Mann alarmierte sofort die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nahmen anschließend das Auto genauer unter die Lupe. Dabei stellten sie fest, dass ein technischer Defekt unwahrscheinlich ist. Daher wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.