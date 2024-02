Duisburg. Ein 29-Jähriger hat in einem Duisburger Park mit Drogen gedealt. Dann fällt auf: Der Mann hält sich wohl illegal in Deutschland auf.

Polizisten haben am Dienstagnachmittag in einem Park in Duisburg-Neumühl einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen.

Die Einsatzkräfte beobachteten, wie der Mann in der Parkanlage an der Duisburger Straße mit Drogen handelte. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, versuchte der 29-Jährige zu fliehen. Sein Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos.

Festnahme in Duisburg: Dealer nun in Untersuchungshaft

Bei der Durchsuchung des Dealers fanden die Polizisten in seinen Socken 20 Bubbles mit Heroin und außerdem noch zwei Handys und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Dem 29-Jährigen droht noch mehr Ärger, da er sich illegal in Deutschland aufhalten soll.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.