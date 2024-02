Duisburg. Die Duisburger Polizei warnt vor einer neuen Masche: Eine Betrügerin hat ein Ehepaar um ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN gebracht.

Eine falsche Sparkassenmitarbeiterin hat gemeinsam mit einem Komplizen in Duisburg ein Seniorenpaar aus Alt-Homberg um viel Geld gebracht.

Die Masche der Betrüger: Gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag rief die Unbekannte bei dem Ehepaar an und behauptete, dass ein hoher Geldausgang vom gemeinsamen Konto in Auftrag gegeben worden sei und sie dies überprüfen müsse. In diesem Zusammenhang müsse ein Kollege die EC-Karte der Homberger kontrollieren und womöglich austauschen. Geschickt entlockte sie den Rentnern die dazugehörige PIN.

Kurz darauf, gegen 10.30 Uhr, klingelte der Komplize an der Haustür in dem Wohngebiet im Bereich der Schillerstraße. Der Mann mit dem gepflegten Erscheinungsbild beäugte wie angekündigt die Debitkarte. Dann rief er eine „Frau Schmidt“ an. Der meldete er, dass die Karte ausgetauscht werden müsse und nahm diese dann auch gleich mit.

Betrugsmasche: Duisburger Kripo sucht nach Geldabholer

Später stellte das Paar Abhebungen und Überweisungen von Geldbeträgen fest. Den dreisten Betrug meldeten sie der Hausbank und der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem etwa 40 Jahre alten und circa 1,85 Meter großen Geldabholer machen können. Der Mann hat dunkle Haare und trug einen grauen Mantel. Informationen nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.