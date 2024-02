Duisburg. Duisburgs Straßenverkehrsamt zieht um und ist fast eine Woche geschlossen. Muss das wirklich sein? Was ist mit Notfällen? Das sagt die Stadt.

Das Straßenverkehrsamt Duisburg zieht bald in den Neubau an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl. Der Eröffnungstermin ist für Dienstag, 12. März, geplant. Davor steht der Umzug an. Die Zulassungsstelle und der Bereich des Personen- und Güterverkehrs am alten Standort an der Ludwig-Krohne-Straße in Duissern sind deshalb vom 7. bis 11. März geschlossen, die seit Oktober 2020 ausgegliederte Fahrerlaubnisbehörde an der Daimlerstraße in Neumühl bereits ab dem 5. März (wir berichteten).