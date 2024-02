Duisburg-Duissern. Der Literatur-Podcast „Eat.Read.Sleep“ hat eine große Fangemeinde. Duisburger Anhänger treffen sich einmal im Monat. Neue Mitstreiter gesucht.

Zusammen liest man weniger allein: Der Literatur-Podcast des Norddeutschen Rundfunks „Eat. Read. Sleep” hat bundesweit Fans. In der Sendung werden wöchentlich Neuerscheinungen besprochen, Lieblingsbücher gekürt oder etwa Interviews mit Autoren geführt. Es ist etwa ein Jahr her, da hat Sabine Fox den Macherinnen und Machern eine Mail geschrieben, weil sie gleichgesinnte Leseratten in Duisburg suchte – und sie wurde fündig. Seitdem treffen sich nun einmal im Monat interessierte Leserinnen und Fans von „Eat.Read.Sleep“ in Duissern, um sich über Bücher auszutauschen. Bisher ist das Treffen eine reine Frauenrunde – ein Quotenmann war mal dabei. Neue Mitstreiter werden gesucht.