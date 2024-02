Duisburg. Sogar orkanartige Böen seien möglich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gefahren durch Sturm. Zu DWD-Warnung, -Prognose und Empfehlungen.

Die amtliche Warnung vor schweren Sturmböen ab Donnerstagabend gilt auch für Duisburg und weite Teile Nordrhein-Westfalens. Der Deutsche Wetterdienst erwartet a„markantes Wetter“ (Stufe 2) in Duisburg ab etwa Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitagnacht, 2 Uhr (Stand: Donnerstag, 22.2., 12.15 Uhr).

„Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 100 km/h aus südwestlicher Richtung auf“, so der Wetterdienst. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse gar mit orkanartigen Böen um 110 km/h gerechnet werden.

Sturm in Duisburg und NRW: Gefahr durch umstürzende Bäume, Äste und Dachziegel

Es drohe Gefahr durch vereinzelt umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Die Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes: „Gerüste und frei stehende Objekte (zum Beispiel Leinwände und Bühnen) sichern; zum Beispiel Zelte und Abdeckungen befestigen“, besser noch: rechtzeitig abbauen. Wer im Freien unterwegs ist, solle auf herabfallende Gegenstände wie Äste oder Dachziegel achten und gegebenenfalls Schutz suchen.

Lesen Sie auch diese Artikel über Unwetter-Ereignisse und Sturmschäden in Duisburg: