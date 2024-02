Duisburg. Der Hauptausschuss Duisburger Karneval und viele Narren trauern um HDK-Ehrenpräsident Wolfgang Lamerz. Er ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Die Duisburger Karnevalisten trauern um Wolfgang Lamerz. Der Ehrenpräsident des Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren verstorben.

Fast sein ganzes Leben lang war der Drucker aus dem Duisburger Süden dem Karneval verbunden. Was nicht verwunderlich ist: Vater Anton war 20 Jahre lang Präsident der Karnevalsgesellschaft „Alle Mann an Bord“. 1976 folgte ihm der Sohn in diesem Amt nach, das er 15 Jahre lang innehatte. „Ich bin der einzige, der eine Karnevalsgesellschaft geerbt hat“, witzelte Wolfgang gerne. 1975 hatte er bereits als Prinz Wolfgang II. die Duisburger Narren durch die Session geführt.

HDK-Ehrenpräsident Wolfgang Lamerz: Ein Mann mit hintersinnigem Humor

1997 wurde Wolfgang Lamerz, ebenfalls in zweiter Generation, an die Spitze des HDK gewählt. Als Präsident des Stadtverbandes bewies er viel diplomatisches Geschick und Durchsetzungskraft. Dabei verlor Lamerz nie seine elegante und charmante Art und seinen hintersinnigen Humor, auch wenn er manchmal im privaten Gespräch seufzte, dass es wohl einfacher sei, einen Sack Flöhe zu hüten.

2009 zog er sich von der Kommandobrücke der Duisburger Narretei zurück, um fortan, wie er es selbst formulierte, von einem Liegestuhl auf dem Promenadendeck aus dem jecken Treiben zuzuschauen. Jedenfalls so weit ihm eine zweite große Leidenschaft, das heiß geliebte Golfspiel, Zeit dazu ließ.

Wolfgang Lamerz trug die höchsten Auszeichnungen, die der Bund Deutscher Karneval zu vergeben hat. Die Duisburger Karnevalisten würdigten seine Verdienste auf vielfältige Weise. Unter anderem war Lamerz Ehrengeneralleutnant der Prinzengarde Duisburg und Träger des Großen Ordens der Ehrengarde. Er wurde in dieser Woche im engsten Familienkreis beigesetzt.

