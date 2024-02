Duisburg/Oberhausen. Es begann als Flirt und endete böse: Eine Oberhausenerin (39) wickelt einen Senior aus Duisburg-Wedau um den Finger und räumt seinen Tresor aus.

Sie spielte einem Senior aus Duisburg die große Liebe vor, verabreichte ihm K.-o.-Tropfen und räumte dann seinen Tresor leer: Nach monatelangen Ermittlungen ist die Duisburger Kriminalpolizei einer 39 Jahre alten Oberhausenerin auf die Spur gekommen. Jetzt wurde die Frau festgenommen.

Alles begann im Sommer 2023 am Gartenzaun des Wedauers am Kalkweg. Mitte August war er mit seinem Hund im Garten, als ihn die fremde Frau in Begleitung eines etwa 15 Jahre alten und vermutlich behinderten Jungen ansprach. Über den Hund entwickelte sich ein charmantes Gespräch, das sich schließlich ins Haus verlagerte.

Duisburger mit K.-o.-Tropfen betäubt und seinen Tresor leer geräumt

Nur wenige Tage später stand die schick gekleidete Frau mit Pferdeschwanz dann ohne Vorankündigung erneut an der Haustür des Duisburgers. Nach ein paar Gläsern Wein und dem Austausch von Komplimenten wurde die Besucherin gegen 23 Uhr von einem Autofahrer abgeholt.

Es blieb nicht ihr letzter Besuch. Unter einem Vorwand ließ sie sich am 26. August den Tresor und den passenden Schlüssel zeigen. Außerdem bat sie den Rentner, niemandem von ihr zu erzählen. Immer weiter wickelte sie den Mann um den Finger – und schlug dann am 2. September zu: An dem Spätsommerabend gab es in dem Haus in Wedau wieder Wein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutze die Frau dabei einen unbeobachteten Moment, um dem Senior die Tropfen ins Glas zu mischen.

Am Gartenzaun am Duisburger Kalkweg sprach die 39-Jährige den Senior an. © Bögeholz | Kerstin Bögeholz

Anschließend räumte sie Schmuck und Bargeld aus dem Tresor und verschwand spurlos. Es dauerte ein paar Tage, bis der Mann den Diebstahl bemerkte und die Polizei alarmierte.

Die wendete sich bereits im September mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Akribische Nachforschungen führten schließlich zu der Oberhausenerin. Am 2. Februar nahmen Einsatzkräfte sie in ihrer Wohnung fest, sicherten dort auch weiteres Beweismaterial. Die 39-Jährige sitzt nun wegen des Verdachts des schweren Raubs in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Duisburger aber nicht ihr einziges Opfer gewesen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten daher weitere Betroffene, sich unter 0203 280 0 zu melden.

Im Zusammenhang mit der Tat betont die Kripo in einer Mitteilung: „Aus Scham wenden sich manche Menschen nicht an die Polizei, um davon zu berichten, dass sie auf Betrüger hereingefallen sind. Um Serien oder Zusammenhänge – auch überregional agierender Täter – feststellen zu können, ist es jedoch wichtig, dass Anzeige erstattet wird. Mit jeder Meldung an die Polizei steigt die Wahrscheinlichkeit, den Betrüger/die Betrügerin zu ermitteln und für seine/ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen.“

