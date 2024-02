Duisburg. Da glaubt man, seine Stadt zu kennen und muss plötzlich feststellen, dass Duisburg offenbar Teile Essens eingemeindet hat. Das zeigt ein Schild.

Der Revierpark Mattlerbusch liegt in Essen-Bedingrade? Daniela Shala reibt sich die Augen: Wie oft ist sie mit ihrem Mann schon über die HOAG-Trasse geradelt, ohne sich das Hinweisschild an der Ackerstraße in Walsum anzusehen. „Dann haben wir an der Stelle Pause gemacht und ich habe aus Langeweile mal auf das Schild geguckt.“ Was sie gesehen hat, hat „für Erheiterung gesorgt“ – nicht nur bei der Meidericherin und ihrem Mann, sondern auch bei Facebook.