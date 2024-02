Duisburg. Mit dem neuen Mietspiegel in Duisburg werden Erhöhungen befürchtet. Was Gebag, LEG und andere Vermieter für 21.233 Wohnungen in der Stadt planen.

Duisburg hat seit Anfang Februar einen neuen Mietspiegel. Im Ergebnis steigen die ermittelten Vergleichsmieten (wie berichtet). Mieterschutzverbände kritisieren, dass die Sprünge mitunter deutlich ausfallen. Sie fürchten deutliche Mieterhöhungen. Doch wie reagieren Wohnungskonzerne wie die Gebag oder Vonovia? Diese Redaktion hat nachgefragt.