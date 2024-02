Duisburg. Comedian Abu Habib kommt für einen wichtigen Auftritt nach Duisburg. Hier können Fans den Internet-Star persönlich treffen – bei freiem Eintritt.

Prominenter Besuch in Duisburg: Der Comedian Abu Habib kommt für einen Besuch in seine Heimatstadt zurück. Allerdings nicht, um eines der witzigen Videos zu drehen, die ihn zu einem Internet-Star gemacht haben. Diesmal beschäftigt ihn ein ernstes Thema: Er ist Teil einer Diskussionsrunde zum Thema Rassismus. Auf der Rednerliste stehen noch weitere bekannte Namen.

Da ist Gianni Jovanociv, der als schwuler Sohn einer Roma-Familie aufwuchs und mit 14 Jahren zwangsverheiratet wurde. Heute ist er queerer Aktivist, zudem Autor, Künstler und Unternehmer. Oder Ulrich Gutmair, der zuletzt das Buch „Wir sind die Türken von morgen“ veröffentlichte. Sowie die Hochfelder Kinderärztin Houeym Hachemi, die einst die erste Assistenzärztin mit Hijab im Katholischen Klinikum Duisburg war.

Felix Banaszak (Grüne) diskutiert in Duisburg über Rassismus

Ebenfalls unter den Diskutanten sind Fachleute vom Antirassismustelefon bis zur Schule mit Courage. Außerdem reden zwei Politiker mit: der Grünen-Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak und der ehemalige SPD-Abgeordnete im NRW-Landtag, Ibrahim Yetim.

Organisator des Abends im Mannesmann-Gymnasium ist der Oberstufen-Projektkurs „Rassismusmuskritische politische Bildung“. Die Panel-Sitzung findet statt am Freitag, 8. März. Die Schüler möchten „Rassismus in all seinen Facetten besprechen“. Die Teilnehmer sind so ausgewählt, dass auch Personen des öffentlichen Lebens mit Migrationshintergrund zu Wort kommen, um zu verdeutlichen: Rassismus macht auch vor bekannten, beliebten und erfolgreichen Menschen keinen Halt.

Wer die Erfahrungen von Abu Habib und der übrigen Teilnehmer hören möchte, kommt am Veranstaltungsabend um 18 Uhr in die Aula des Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasiums, Am Ziegelkamp 13. Die Diskussion dauert bis etwa 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.