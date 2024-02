Duisburg. Ist die Notdienstpraxis für Kinder in Duisburg voll oder zu weit weg? Wo es in Düsseldorf, Moers und Co. Hilfe gibt – zur Übersicht mit Adressen.

Wenn der Sprössling am Wochenende plötzlich krank wird, bieten die Kinderärzte in Duisburg im Wechsel einen Notdienst an. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier. Doch wenn die diensthabende Praxis gerade sehr voll oder weit vom eigenen Zuhause entfernt ist, können Eltern auch außerhalb Duisburgs Hilfe finden. So sind die Kindernotdienste nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo) in Nachbarstädten geregelt:

In Moers gibt es mit dem Bethanien-Krankenhaus an der Bethanienstraße 21 – Zufahrt über Wittfeldstraße – eine zentrale Anlaufstelle. Die Öffnungszeiten sind vom 1. April bis 30. September samstags, sonntags, und an gesetzlichen Feiertagen von 9 bis 13 Uhr und vom 1. Oktober bis 31. März samstags, sonntags, an gesetzlichen Feiertagen, am 24. und 31. Dezember sowie an Rosenmontag von 9 bis 17 Uhr.

Kindernotdienst: Hilfe in Duisburger Nachbarstädten

Krefeld bietet am Helios-Klinikum am Lutherplatz 40 in Dießem/Lehmheide ebenfalls eine zentrale kinderärztliche Notdienstpraxis. Geöffnet ist sie vom 1. April bis 30. September montags, dienstags und donnerstags von 19 Uhr bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 20 Uhr. Vom 1. Oktober bis 31. März sind die Offnungszeiten montags, dienstag und donnerstags von 19 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags, sonntags, feiertags, am Rosenmontag sowie am 24. und 31. Dezember von 9 bis 21 Uhr.

Düsseldorf hat eine zentrale kinderärztliche Notdienstpraxis am Evangelischen Krankenhaus an der Kronenstraße 15 in Unterbilk.

Die Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags von 20 bis 23 Uhr, mittwochs von 14 bis 23 Uhr, freitags von 17 bis 23 Uhr sowie samstags, sonntags, feiertags, am 24. und 31. Dezember und Rosenmontag von 9 bis 23 Uhr.

Praxen oft direkt an Krankenhäusern

In Ratingen befindet sich die zentrale Notdienstpraxis am St. Marien-Krankenhaus an der Mülheimer Straße 37. Sie ist donnerstags von 19 bis 22 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags, feiertags, an Heiligabend, Silvester und am Rosenmontag von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Zentrale Anlaufstelle in Oberhausen ist das Evangelische Krankenhaus (EKO) an der Virchowstraße 20. Dort befindet sich die Notdienstpraxis für Kinder und Jugendliche in Haus C auf der dritten Etage. Die Dienstzeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 14 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Dinslaken hat keine reine kinderärztliche Notdienstpraxis – ebenso wie Mülheim. Dort müssen Betroffene dafür also zwangsläufig auf andere Städte ausweichen. Wobei: In Mülheim behandelt die allgemeine KV-Notdienstpraxis im St. Marien-Hospital zwar keine Babys und Kleinkinder, aber zumindest Kinder ab dem Schulalter und Jugendliche.

Unmut in Mülheim

Grundsätzlich ist für Familien aus Mülheim die Praxis am Evangelischen Krankenhaus in Oberhausen die reguläre Anlaufstelle. Darüber gab und gibt es Unmut. Zuletzt berichtete eine Oma, dass sie an einem Sonntagmorgen mit zwei kranken Enkeln zum EKO gefahren sei. Eine befreundete Mutter sei mit Kind gleichzeitig vor Ort gewesen und habe drei Stunden Wartezeit gemeldet.

Sie hätten daraufhin ihr Glück stattdessen in der zentralen Notdienstpraxis in Essen am Elisabeth-Krankenhaus an der Ruhrallee in Huttrop versucht. Dort mussten sie nach eigenen Angaben zwei Stunden warten, bis ein Arzt die Jungs untersucht habe – nicht ohne den Hinweis, dass sie eigentlich nach Oberhausen hätten fahren müssen.

Der kinderärztliche Notdienst ist ortsungebunden. KVNo-Chef Frank Bergmann

Auf Nachfrage der Redaktion stellt Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein, allerdings klar, dass der kinderärztliche Notdienst ortsungebunden sei. Das heißt: Im Bedarfsfall sollten Eltern also immer auch über die eigene Stadtgrenze hinaus Hilfe bekommen – egal wo. Infos zum ärtzlichen Bereitschaftsdienst gibt es unter der kostenlosen Telefonnummer 116 117.

Bergmann verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Videosprechstunden im Kindernotdienst ausgeweitet werden sollen, um die Notdienstpraxen zu entlasten und womöglich lange Wartezeiten zu vermeiden. Zuletzt hatte es ein solches Angebot über sieben Wochen im vergangenen Dezember und Januar gegeben – verbunden mit einer Befragung. Fast der Hälfte der anrufenden Eltern konnte demnach mit der Online-Beratung bereits abschließend geholfen werden.

KV Nordrhein: Wiederauflage der Videosprechstunden in den Osterferien

„Gut 90 Prozent waren mit der Qualität der medizinischen Beratung sowie dem Angebot insgesamt ‚eher zufrieden‘ oder ‚zufrieden‘, 75 Prozent aller Befragten würden die Videosprechstunde ihren Freunden weiterempfehlen“, so Bergmann. „Das sind ganz herausragende Ergebnisse.“

KVNo-Chef Frank Bergmann kündigt eine Wiederauflage der Videosprechstunden im Kindernotdienst an. © FUNKE Foto Services | STEFAN AREND

In den kommenden Osterferien soll es deshalb eine Wiederauflage der Videosprechstunden vom 23. März bis zum 7. April geben. Entsprechende Termine werden in solchen Fällen ebenfalls über die Patienten-Hotline 116 117 oder über die Homepage der KV Nordrhein auf www.kvno gebucht.