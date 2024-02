Duisburg. Ein Räuber stieg durch ein offenes Fenster in die Wohnung eines Duisburger ein. Dort stieß er auf den 62-Jährigen. Das berichten die beiden Männer.

Ein 62-Jähriger aus der Duisburger Innenstadt hatte am 7. September 2023 kurz nach 18 Uhr nur ein paar Minuten auf der Wohnzimmercouch die Augen geschlossen. Als er erwachte, erblickte er einen Mann, der ein Messer in der Hand hielt und „Money“ – also Geld – forderte.