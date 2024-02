Duisburgs Feinschmecker dürfen sich freuen: Das renommierte Casino-Restaurant „Inside“ feiert sein großes Comeback. Entdecken Sie, was neu ist!

Nach einer Zeit der Sehnsucht für Feinschmecker und kulinarische Entdecker kehrt ein leuchtender Stern am Gastro-Himmel zurück: Am 23. Februar 2024 öffnet das seit Langem populäre Restaurant inside in Duisburg erneut seine Pforten. Bekannt für sein herausragendes Gastronomie- und Servicekonzept, hat das inside im Laufe der Jahre nicht nur die Herzen seiner Besucher erobert, sondern auch Anerkennung in der Fachpresse erhalten.

Wohlfühlqualität und gutes Essen

Mit dem Versprechen, an die glanzvollen Zeiten anzuknüpfen, will das inside erneut den Gaumen seiner Gäste mit einem exklusiven Erlebnis verwöhnen. Dabei steht nicht nur Qualität im Fokus, sondern auch Kreativität und Innovation. Die Küche des Restaurants inside zelebriert den Reichtum saisonaler Produkte und bringt sowohl moderne gastronomische Kreationen als auch geliebte Klassiker auf die Teller – jeder Bissen wird ein Fest für die Sinne.

"Das Merkur Casino Duisburg gehört zu den erfolgreichsten Spielbanken Europas. Im vergangenen Jahr hatten wir im Team die Idee, dass wir das inside wieder eröffnen und dem Standort Duisburg etwas zurückgeben möchten“, erklärt Holger Garz, Direktor für den Bereich Gastronomie der Merkur Entertainment NRW GmbH, der FUNKE Mediengruppe. "Wir sind kein Fine Dining-Lokal, wir verknüpfen mit der Eröffnung keine Ambitionen. Die Leute sollen sich bei uns wohl fühlen und gut essen."

Exklusiver Genuss so lang Sie möchten

Dieses einzigartige Geschmackserlebnis wird in einem Ambiente geboten, das Eleganz und modernen Komfort in idealer Weise vereint. Perfekt abgerundet durch eine sorgfältig kuratierte Getränkebegleitung, werden die Dinner im inside zu umfassenden Highlights, welche im Gegensatz zu anderen Lokalen ohne zeitliche Begrenzungen genossen werden können. "Das passt nicht zu uns", betont Betriebsleiter Volkan Celep. "Die Gäste können reservieren und so lange bei uns sitzen, wie sie mögen."

Als vitaler Treffpunkt im Herzen der Duisburger Innenstadt erweitert inside das kulinarische Portfolio der Stadt um eine bedeutende Attraktion. Ob zum geschäftlichen Lunch, einem romantischen Abendessen oder als stilvoller Rahmen für besondere Anlässe – inside ist der Ort, der Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie übertrifft.

Erleben Sie, wie das Restaurant inside die kulinarische Landschaft Duisburgs bereichert und sich als festes Ziel für Genießer etabliert. Seien Sie Teil eines neuen Kapitels Gastronomiegeschichte und reservieren Sie schon jetzt einen Tisch zur großen Wiedereröffnung am 23. Februar.

Für Reservierungen und weitere Informationen besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie das Restaurant direkt telefonisch. Das inside-Team freut sich darauf, seine Gäste mit Professionalität, Hingabe und vor allem mit herausragenden kulinarischen Erlebnissen zu empfangen.

