Duisburg. Ein unbekannter Fußgänger ist in Duisburg bei Rot auf die Straße gelaufen. Ein Busfahrer reagierte blitzschnell. Ein Fahrgast stürzte..

Weil ein Unbekannter am Montagabend in Alt-Hamborn plötzlich auf die Straße gelaufen ist, musste der Fahrer eines Linienbusses eine Vollbremsung hinlegen. Eine 56-Jährige stürzte in dem Bus, Retter brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Nach Zeugenaussagen lief der Mann gegen 18.50 Uhr an der Ecke Duisburger Straße/Schreckenstraße auf die Fahrbahn, obwohl die Ampel dort auf Rot stand. Der Busfahrer musste innerhalb von Sekundenbruchteilen reagieren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der schwarz gekleidete Fußgänger flüchtete.

Ermittler des Verkehrskommissariats 21 suchen nun nach dem Mann und nehmen Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.