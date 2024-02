Duisburg. Der Virenwinter hat die Kita-Teams in Duisburg ausgelaugt und Eltern verzweifeln lassen. Träger sehen die Zukunft duster. Was sie fordern.

„So schlimm war es noch nie“, sagt Dr. Marcel Fischell, „die Situation ist nur noch schwer tragbar für Mitarbeiter und Eltern“. Der Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks in Duisburg betreibt 14 Kindertagesstätten und ist Sprecher des Arbeitskreises Freier Träger in Duisburg. Er sagt, dass in diesem Winter der Notbetrieb phasenweise zur Regel geworden ist.