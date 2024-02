Duisburg. Neue alte Adresse für Feinschmecker in der Duisburger: Das beliebte Casino-Restaurant „Inside“ kehrt nun zurück. Das hat sich geändert.

Feinschmecker in Duisburg können sich freuen: Zehn Jahre zählte das Restaurant „Inside“ im Casino zu den guten Ausgeh-Adressen in der Stadt. Dann schloss der Betreiber Westspiel 2017 die Gastronomie. Nun gibt es ein Wiedersehen: Am Wochenende eröffnet das Casino, mittlerweile eine Merkur-Spielbank, das „Inside“ erneut.