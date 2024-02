Duisburg. Autobahn GmbH gibt die Anschlussstelle Großenbaum der A 59 wieder frei. Wegen einer Großbaustelle kommen weitere Sperrungen auf Autofahrer zu.

Einen Tag früher als angekündigt hat die Autobahn GmbH am Dienstag, 20. Februar, die Sperrung der Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum wieder aufgehoben. Zuvor hatten sich Sanierungsarbeiten verzögert.

Die Auffahrt auf die A 59 in Richtung Dinslaken an der Anschlussstelle Großenbaum sollte ursprünglich schon am 9. Februar wieder freigegeben werden. Dann verzögerten sich die Arbeiten, so dass die Autobahn GmbH die Sperrung der Anschlussstelle bis Mittwoch, 21. Februar, 15 Uhr, ankündigte.

Am Dienstag war die Auffahrt wieder frei. Damit endet eine Sperrung, die seit einem Monat anhielt.

Grund für die Sperrung: Großbaustelle A 59 – vier Jahre Sanierung

Die Sperrung stand im Zusammenhang mit der Sanierung der A 59 zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd und der Anschlussstelle Wanheimerort. Das Projekt soll vier Jahre dauern und mehr als 40 Millionen Euro kosten.

