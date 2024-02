Duisburg-Rheinhausen. August Schmitz aus Duisburg feiert seinen 100. Geburtstag. Er hat ein Rezept für ein langes, glückliches Leben – und ein besonderes Lebensziel.

August Schmitz hat sich in Schale geschmissen, trägt eine schwarze Hose und sein grau-blau-silber kariertes Lieblingssakko, darunter ein weißes Hemd mit einer silbernen Krawatte. Er war zwar schon immer gerne elegant gekleidet in seinem Leben, hatte aber wohl selten so einen besonderen Anlass wie jetzt: Der Duisburger hat am 18. Februar seinen 100. Geburtstag gefeiert.