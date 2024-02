Duisburg. In Duisburg können Anwender und Entwickler nun Laborsysteme erproben. Das bietet das neue Future.Lab im Forschungsinstitut IUTA dem Mittelstand.

Neue und innovative Produkte erproben, Schwachstellen identifizieren: Diese Möglichkeit bieten sich für Unternehmen im neuen FutureLab.NRW des Instituts für Umwelt und Energie, Technik und Analytik (IUTA). NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) hat es gemeinsam mit Rektorin Prof. Dr. Barbara Albert im An-Institut der Universität Duisburg-Essen (UDE) an der Bliersheimer Straße im Rheinhauser Logport eröffnet.

Future.Lab in Duisburg für Entwickler und Anwender

Das Zukunftslabor steht Technologie-Entwicklern und Anwendern offen, um Laborsysteme stärker zu automatisieren: „Unser Ziel ist es, isolierte Laborsysteme, die für sich genommen bereits stark automatisiert sind, zu einem kommunizierenden und interagierenden Gesamtsystem zu verbinden und gleichzeitig mit der Gebäudeperipherie und Haustechnik zu verknüpfen“, erklärt Dr. Thorsten Teutenberg, Abteilungsleiter am IUTA und verantwortlich für das Projekt.

Das umfasst beispielsweise die Entwicklung miniaturisierter Trenn- und Analyseverfahren, die Kopplung von Geräten verschiedener Hersteller sowie die Standardisierung von Daten und Kommunikationsschnittstellen. So bietet es die Möglichkeit, neue Konzepte zu erproben, bevor sie den Weg in Routinelabore und die industrielle Praxis finden. In einer echten Laborumgebung lassen sich Produkte evaluieren, um mögliche Schwachstellen bei der Entwicklung von Software und Hardware zu identifizieren. Dies umfasst auch mobile Robotersysteme, die autonom mit Analysen-Stationen interagieren, sowie KI-Lösungen, die eine vorausschauende Wartung und Qualitätssicherung unter Nutzung von Metadaten erlauben.

Uni Rektorin: Labor eröffnet neue Möglichkeiten in der chemischen Analytik

Das Labor eröffne neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen IUTA und der Universität Duisburg-Essen zum Thema chemische Analytik, so UDE-Rektorin Albert. „Das Institut ist beim Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung ein wichtiger Partner.“ Der Aufbau des FutureLab wurde durch die Initiative Forschungsinfrastrukturen NRW und aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) mit 4,9 Millionen Euro gefördert.

„Mit dem FutureLab bauen wir eine Brücke zu Unternehmen in der Region und machen so den Transfer von Wissenschaft in die Anwendung leichter und schneller. Damit stärken wir den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen“, betont Ina Brandes. „Spitzenforschung ‚made in NRW‘ leistet einen wichtigen Beitrag, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.“

IUTA-Vorstand: Zusammenarbeit mit dem Mittelstand oben auf der Agenda

Die Einrichtung in den Gebäuden der ehemaligen Kruppschen Versuchsanstalt gewinne Expertise im Bereich chemische Analytik, Automation und Digitalisierung, erklärt Prof. Dr. Dieter Bathen, Vorstand von IUTA und der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, der das Institut angehört: „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die Zusammenarbeit, insbesondere mit mittelständischen Unternehmen, und die Verwertung der Forschungsergebnisse stehen oben auf der Agenda.“