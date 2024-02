Duisburg. Jetzt ist es entschieden: Die Stadt Duisburg mietet ein ehemaliges Altenheim in Ruhrort an. Wer dort schon bald einziehen soll.

Die Stadt Duisburg mietet ein ehemaliges Seniorenzentrum in Ruhrort an. Dort sollen Geflüchtete einziehen, die bislang in Hotels untergebracht sind. Das ist eine der weiteren Entscheidungen, die der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag traf.