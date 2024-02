Duisburg. Bei den Ermittlungen zum Brand in einem Haus in Duisburg-Neudorf sind Polizisten auf überraschende Spuren gestoßen. Jetzt gab es eine Festnahme.

In den Ermittlungen zum Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Grabenstraße in Duisburg-Neudorf (wir berichteten) hatte sich die Überraschung immer mehr angedeutet, nun sind Polizei und Staatsanwaltschaft sicher: Der 37 Jahre alte Bewohner der Dachgeschosswohnung soll nach den aktuellen Erkenntnissen die Verpuffung selber angelegt haben.

Anschließend sprang der 37-Jährige aus dem Fenster des oberen Stockwerks, schlug auf dem Gehweg auf und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. In der BG Unfallklinik versorgten ihn Mediziner in den vergangenen Wochen.

Nachdem sich der Gesundheitszustand des Neudorfer nun stabilisiert hat, wurde er am Montagnachmittag fesgtgenommen. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung erließ eine Richterin einen Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchtungshaft.

Feuer an der Grabenstraße in Duisburg: Spuren erhärten Verdacht gegen den 37-Jährigen

Um 6.50 Uhr am Morgen des 17. Januar hatte ein lauter Knall die Anwohner aufgeschreckt, Ziegel flogen vom Dach des gepflegten Wohnhauses, Scheiben splitterten. Kurz darauf stand das Dachgeschoss im Vollbrand.

Zwölf Nachbarn brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Großeinsatz in Sicherheit. Notfallseelsorger betreuten sie. Für die Löscharbeiten musste sogar die nahe Mülheimer Straße stundenlang gesperrt werden. 200 Kräfte kämpften vor Ort gegen Flammen und Rauch.

Im Anschluss nahmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 die Ermittlungen zur Brandursache auf. Schnell konnten sie einen technischen Defekt, zum Beispiel am Herd oder Ofen, ausschließen. Weitere Ermittlungen und die Spurenauswertungen erhärteten den Verdacht gegen den 37-Jährigen. (mit fp und pw)

>>Mehrfamilienhaus an der Grabenstraße war unbewohnbar