Duisburg. Endlich tut sich etwas im bekannten „Haus Will“ in Duisburg-Rahm. Ein Duo investiert dort. Was an der Angermunder Straße geplant ist.

Während der Corona-Pandemie war immer viel los auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Hotel Restaurant „Haus Will“ in Duisburg-Rahm. Mehrere Monate lang wurde an der Angermunder Straße 174 eine Teststation betrieben. Mit dem Ende der Testpflicht endete dann aber auch der Betrieb vor und in dem ehemaligen Hotel Restaurant Will.