Duisburg. Duisburg soll eine „Solidaritätspartnerschaft“ mit der israelischen Stadt Ashdod abschließen. Was sich hinter der Verbindung verbirgt.

Mit der israelischen Stadt Ahsdod wird Duisburg eine „Solidaritätspartnerschaft“ abschließen. Diesem Vorschlag der Verwaltung hat der Rat in seiner Sitzung am Montag zugestimmt. Ashdod, südlich von Tel Aviv am Mittelmeer gelegen, ist mit knapp 300.000 Einwohnern etwas kleiner als Duisburg. Die Stadt liegt nur 30 Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt und ist Israels größter Seehafen.

Solidaritätspartnerschaften NRW – Israel: Staatskanzlei empfahl Duisburg die Hafenstadt Ahsdod

Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte der NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Nathanael Liminski, unlängst ein Aufbauprojekt für israelische Kommunen nahe dem Gaza-Streifen gestartet, das mit Landesmitteln gefördert wird: „Shalom-Chaveruth – Solidaritätspartnerschaften Nordrhein-Westfalen – Israel.“ Die Kontaktvermittlung erfolgt über die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Tel Aviv.

Die Kommunen sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Die Staatskanzlei hat der Stadt Duisburg empfohlen, Kontakt zur Stadt Ashdod aufzunehmen, die wie Duisburg Universitäts- und Forschungsstandort ist. Gemeinsame Initiativen zwischen deutschen Städten/Kreisen und israelischen Städten sollen den Wiederaufbau nach dem Krieg im Gaza-Streifen unterstützten.

Zweite Solidaritätspartnerschaft nach Krywyi Rih in der Ukraine

Mit der ukrainischen Stadt Krywyi Rih hatte Duisburg bereits vor einem Jahr eine solche Solidaritätspartnerschaft vereinbart. Sie wurde unterzeichnet in Anwesenheit des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev, Generalkonsulin Iryna Shum sowie der damaligen deutschen Botschafterin in Kiew, Anka Feldhusen. Erste Kontakte mit der zentral ukrainischen Stahlstadt gab es bei der NRW-Wiederaufbau-Konferenz.

An der deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Leipzig hat Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn teilgenommen. Kinderbilder aus den Kunstschulen von Krywyi Rih wurden im Bezirksamt in Homberg ausgestellt, in einem Bunker der ukrainischen Stadt läuft ein Projekt zum Aufbau eines Computerlernzentrums, das durch NRW gefördert wird.

Der Begriff der Solidaritätspartnerschaft wurde durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) geprägt. Er ist zunächst auf die praktische und solidarische Unterstützung in der Notsituation ausgerichtet, ohne dabei eine spätere Verfestigung auszuschließen noch diese automatisch herbeizuführen.

Eine entwicklungspolitische Unterstützung der SKEW sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Form von Beratung kann für diese Projektpartnerschaft genutzt werden. Drittmittel können beispielsweise über den Kleinprojekte-Fonds oder über den Sonderfonds der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur Verfügung gestellt werden. Zudem unterstützt die SKEW die Kommunen inhaltlich und organisatorisch bei der Anbahnung von Solidaritätspartnerschaften.