Duisburg-Wanheimerort. Eine Nachbarin sah ein mutmaßliches Gerangel am Fenster und rief die Polizei. Was der darum Angeklagte (39) und seine Frau vor Gericht aussagten.

Wegen Körperverletzung stand ein 39-jähriger Duisburger vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz. Laut Anklage hatte er am 4. August 2023 in Wanheimerort seine Ehefrau geschlagen. Jedenfalls hatte eine 51-jährige Nachbarin das von ihrem Balkon aus gesehen und die Polizei gerufen. Doch der Angeklagte berichtete ein ganz anderes Geschehen.