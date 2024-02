Duisburg. Darf Marie Wegener aus Duisburg weiter von einer Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) für San Marino träumen? Die Entscheidung steht fest.

Marie Wegener (22) aus Duisburg wird nicht für San Marino beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Malmö antreten. Dies teilte die 22-Jährige der Redaktion mit. Die frühere Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) war zuletzt mit ihrem Song „Dare to Dream“ in der engeren Auswahl, um einen Platz im finalen Vorentscheid des Zwergstaats am 24. Februar zu ergattern (wir berichteten).

Dabei nahm die Duisburgerin an einem für den ESC ungewöhnlichen Experiment mit auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierten Liedern teil. Dazu war die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt San Marinos eine Kooperation mit dem Start-up Casperaki eingegangen. So entstanden anfangs zehn Demo-Songs, denen aber noch der letzte Schliff fehlte. An einem dieser Lieder arbeitete Marie Wegener Mitte Januar in London auf Einladung eines eigens für den ESC beauftragten Produzententeams – zunächst mit Erfolg.

Eurovision 2024: Marie Wegener aus Duisburg nicht für San Marino zum ESC

Zuletzt musste sie sich im Wettstreit der KI basierten Songs „nur“ noch gegen drei Konkurrentinnen durchsetzen, was der früheren DSDS-Gewinnerin am Ende aber nicht gelang. Im Kampf um den einen Platz im Finale des Vorentscheids „Una Voce Per San Marino 2024“ (Eine Stimme für San Marino 2024) fiel die Wahl auf das Lied „The Last Polar Bear“ von Dana Gillespie, eine 74-jährige englische Sängerin und Schauspielerin.

Enttäuscht darüber ist die Duisburgerin zwar schon, sagte Marie Wegener in einer ersten Stellungnahme. Sie hatte aber bereits vor der Entscheidung gegenüber der Redaktion betont, dass sie noch weitere Projekte habe. Seit einiger Zeit nennt sie sich Mary Lane, setzt auf englischsprachige Pop-Songs und einen neuen Look.