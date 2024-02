Duisburg. Eine falsche Polizistin und ein falscher Anwalt haben eine Duisburgerin mit ihren Anrufen verunsichert. Dann stand der Geldabholer vor ihrer Tür

Trickbetrüger haben eine Seniorin aus Rumeln-Kaldenhausen mit einer Lügengeschichte überrumpelt und um Bargeld gebracht.

Um 20.30 Uhr hatte am Samstag das Telefon der Frau geklingelt. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizistin und behauptete, dass die Tochter der Rentnerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine unbeteiligte Frau getötet worden sei.

Kurz darauf meldete sich auch ein angeblicher Anwalt und versichterte der Duisburgerin, dass nur eine hohe Kaution ihre Tochter vor einer Inhaftierung bewahren könne. Und wenige Minuten danach Stand auch schon ein Geldabholer an der Haustür am Lauersforter Weg und nahm das Geld von der völlig verunsicherten Frau in Empfang.

Das Kriminalkommssariat 32 ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zu Trickbetrügern oder verdächtigen Personen machen können. Informationen nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

Polizei Duisburg warnt eindringlich vor Schockanrufen

Außerdem warnt die Polizei eindringlich vor diesen Schockanrufen: „Den Betrügern geht es darum, die Angerufenen zu schockieren, sie unter Druck zu setzen und ihnen keine Zeit zum Nachdenken zu lassen. Dazu lassen sie falsche Polizisten, Anwälte, Ärzte oder angebliche Enkel oder Neffen anrufen. Letztere setzen dabei gern auch weinerliche oder panikerfüllte Stimmen ein. Bewahren Sie Ruhe, legen Sie auf und wählen Sie selbst die Telefonnummer ihres Angehörigen oder direkt die 110“, teilt sie mit.