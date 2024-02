Duisburg-Duissern. Zum ersten Mal ist im Schallplatten-Laden 33 1/3 eine Kunstausstellung zu sehen. Gezeigt werden Bilder mit Kultstatus. Was sie kosten.

The Clash trifft Old Daddy trifft Garageland: Zum ersten Mal findet in dem bekannten Duisburger Schallplatten-Laden 33 1/3 eine Ausstellung statt. „LinoCuts“ nennt sich die kleine Schau. Und wie sonst auch bei 33 1/3 dreht sich bei den ausgestellten Kunstwerken – Linoldrucken, die der gebürtige Duisburger Peter Hartinger gefertigt hat – alles um die Musik. Oder Orte, in denen Musik gespielt oder verkauft wird. Oder auch gespielt und verkauft wurde.