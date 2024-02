Duisburg-Marxloh. Die Brautmodenmeile wird umgebaut. Die Kaufleute befürchten ein Ladensterben wegen der Großbaustelle. Was sie von der Stadt Duisburg erwarten.

Millionen von Euro aus dem Förderprogramm „Stark im Norden“ sollen in Marxloh investiert werden, um die Weseler Straße und den August-Bebel-Platz umzubauen. Den Widerstand des örtlichen Werberings konnte die Stadt Duisburg brechen. Die Kaufleute hatten sich dagegen gewehrt, dass dauerhaft zahlreiche Parkplätze wegfallen sollen. Ein neues, zusätzliches Parkhaus will die Stadt bauen und so das Problem lösen. Dennoch herrscht weiterhin Skepsis auf der Brautmodenmeile.