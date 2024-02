Duisburg. Das Straßenverkehrsamt in Duisburg bleibt im März eine Woche lang geschlossen. Warum damit auch eine positive Nachricht für Kunden verbunden ist.

Der Eröffnungstermin für das neue Straßenverkehrsamt in Duisburg-Neumühl steht fest. Wie die Stadt auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, werden die ersten Kunden voraussichtlich am Dienstag, 12. März, im Neubau an der Theodor-Heuss-Straße 80 begrüßt.