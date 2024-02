Duisburg. Gärtner für ein Jahr: Ohne eigenen Garten können Hobbygärtner in Duisburg Gemüse anbauen. Es sind noch Mietgärten frei. So funktioniert die Idee.

Kein eigener Garten, aber Lust aufs Gärtnern? Auf dem Bürgershof Blomenkamp in Duisburg-Serm startet die Saison. 57 Gärten in zwei Größen hat der familiengeführte Bauernhof für Hobbygärtner vorbereitet. Einige Mietgärten sind nach Angaben des Anbieters noch frei.

Kein eigener Garten, aber ein Mietgarten: So funktioniert das Konzept in Duisburg

Für die Parzellen arbeitet der Bürgershof mit „Meine Ernte“ zusammen. Das Konzept: Interessenten mieten ihren persönlichen Garten für ein Jahr, in dieser Zeit können sie dort anbauen und ernten, so viel sie wollen. Als Starthilfe sind 22 Gemüsearten von Ackerbohnen bis Zucchini schon angepflanzt, auch ein Blühstreifen für Insekten ist bereits angelegt. Hobbygärtnern bleibt aber auch Platz, um ihre eigenen Pflanzenwünsche in den Acker zu bringen.

Die Mietgärten gibt es in zwei Größen: Der kleine Gemüsegarten misst 45 Quadratmeter und kostet 259 Euro, der Familiengemüsegarten ist mit 90 m2 doppelt so groß und kostet 479 Euro. Die Erntezeit läuft laut „Meine Ernte“ von April bis Oktober.

Lisa Buse und ihr Vater Hermann Blomenkamp führen den Bürgershof in Duisburg-Serm. © FUNKE Foto Services | Oliver Müller

Wer sich für einen Mietgarten in Serm entscheidet, bekommt Gartengeräte und Gießwasser zur gemeinschaftlichen Nutzung gestellt. Hilfe bei Fragen gibt es unter anderem über eine Gemüse-Hotline und Lernvideos.

„Meine Ernte“ bietet das Konzept der Mietgärten inzwischen von Aachen bis Wiesbaden an. Das Unternehmen gibt es seit 2009. In Duisburg gibt es die Mietgärten seit 2015. Die Adresse: Hof Blomenkamp, Dorfstraße 142, 47259 Duisburg.

Ihren eigenen Mietgarten können Interessierte für die Saison 2024 hier buchen: www.meine-ernte.de/shop/gemuesegarten-mieten-in-Duisburg

Mehr zum Thema