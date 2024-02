Duisburg. Ein Duisburger organisierte ein Geschäftsmodell mit Krypto-Währungen. Nun seien Millionen € verschwunden, so klagende Anleger. Die Hintergründe.

Das Firmenlogo mit Sparschwein am Strand verheißt ein entspanntes Strandleben. Das nötige Geld dazu sollte den Kunden des Unternehmens die Investition in Kryptowährungen bringen. Seit die Duisburger Firma (*) Ende 2022 in Insolvenz ging, bangen sie um ihre Einlagen. Es gehe um einen möglichen Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro, vermuten betroffene Anleger. Ihre Klagen und Anzeigen gegen den Geschäftsführer P. (*), Initiator des Geschäftsmodells, beschäftigen die Duisburger Staatsanwaltschaft und das Landgericht.