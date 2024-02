Duisburg. Die A59 ist zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Fahrn und Marxloh in Richtung Düsseldorf bald wieder gesperrt. Dies hat Folgen auch für Busse.

Die Autobahn GmbH sperrt, wie bereits angekündigt, von Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 26. Februar, 5 Uhr, erneut die A59 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Fahrn und Duisburg-Marxloh in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Der Abschnitt war zuletzt vom 5. bis 12. Februar nicht befahrbar, weil die Fahrbahnübergänge an der Brücke Kaiser-Friedrich-Straße weiter erneuern wurden (wir berichteten). Bevor die Baustelle geräumt und der Parkplatz Ottostraße wieder freigegeben werden soll, müssen nun abschließend die Dehnfugen eingebaut werden. Dazu wird der Bereich auf der A59, so der Plan, ein letztes Mal gesperrt. Über die A42, A3 und B8 will die Autobahn GmbH eine Umleitung einrichten.

A59 in Duisburg: Abschnitt wieder gesperrt – Folgen auch für Busse

Die SB-40-Busse müssen während der Sperrung ebenfalls von ihrem Linienweg abweichen. Sie fahren, wie die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mitteilt, in Richtung Hauptbahnhof ab der Ersatzhaltestelle „Walsum Rathaus“ über die B8 bis zur Anschlussstelle Duisburg-Marxloh der A59.

Ab dort gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Hoeveler Straße“ entfällt. Die Haltestelle „Walsum Rathaus“ wird zur Haltestelle „Walsum Rathaus“ der Linie NE3 verlegt.